‘Merkez’in rezervlerinde bir ara duran düşüş yeniden belirginleşti

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervlerinde şubat ayında başlayan ve bir ara yerini sınırlı toparlanmalara bırakan düşüş eğilimi 28 Ağustos itibariyle yeniden belirginleşti.

Fotoğraf: Reuters

MB’nin toplam rezervleri şubat ayından mayıs ortasına kadar 23 milyar dolar gerilemiş, ardından sınırlı da olsa yükseliş eğilimine girmişti. MB’nin toplam rezervi 84.43 milyar dolara gerilediği 15 Mayıs haftasından sonra kademeli olarak 93 milyar dolara kadar çıkmıştı.

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Verilere göre 14 Ağustos ve bu hafta açıklanan güncel veri olan 28 Ağustos haftasında rezerv kayıpları belirginleşti. MB’nin toplam rezervleri 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4.1 milyar dolar azalarak 84.63 milyar dolara geriledi.

MB verilerine göre net rezervler ise 28 Ağustos itibariyle bir önceki haftaya göre 5 milyar dolar düşüşle 23.2 milyar dolara geriledi. Kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu ise 28 Ağustos döneminde 8.01 milyar dolardan 4.85 milyar dolara geriledi.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “MB günlük verilerinden yaptığımız hesaplamalar rezervlerin 5 milyar dolar civarı düşüşüne işaret ediyordu. Benzer miktarda kamu bankalarının döviz varlıklarında artış olması açık pozisyonun birkaç haftada 12 milyar dolardan 4 milyar dolara gerilemesinin TCMB rezervlerine yansımasını hissettiğimizi düşünüyoruz” dedi ve ekledi: “Önümüzdeki hafta ve haftalarda da rezervlerde 8 milyar dolara yakın sert artışlar göreceğiz. Bu artışlar da zorunlu karşılıktaki düzenlemelerden gelecek. Her ne kadar ZK artışları desteklese de MB rezervlerine ilişkin soru işaretleri ve bunun piyasaya yansımaları devam edecektir.”

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Merkez Bankası reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para (YP) zorunlu karşılık oranlarını artırdığını 20 Ağustos’ta açıklamıştı. MB bu kararla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekileceğini açıkladı.

Türkiye TL’yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan beri döviz arz ediyor. Bankacıların 2019’dan beri 120 milyar dolara yaklaştığını hesapladığı bu döviz arzı MB’nin rezervlerine düşüş ve zaman zaman kamu bankalarının döviz açık pozisyonunda yükseliş olarak yansıyor.

Analistler BDDK kararının da etkisiyle lokal bankaların MB ile yaptıkları swaplardaki artışın MB’nin rezervlerindeki gerçek düşüşü ise görünür kılmadığını da belirtiyor.