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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’in rezervleri kısa vadeli borçla artmaya devam ediyor

Resmi rezerv varlıkları mayısta bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 95.6 milyar dolar olurken, Merkez Bankası’nın (MB) vadeli swap işlemleri mayısta 19.4 milyar dolara yükseldi. Bunun 14.9 milyar doları 1 ay vadeli.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Böylece swap işlemlerinin MB’nin 95.6 milyar dolarlık rezerv varlıklarına katkısı nisandaki 14.9 milyar dolardan mayısta 19.4 milyar dolara yükselmiş oldu.

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Ocakta 1 aya kadar vadedeki yükümlülükler 30 milyon dolar, şubatta 150 milyon dolar, martta 9.6 milyar dolar, nisanda 11.9 milyar dolar seviyesindeydi.

MB’nin döviz rezervinin kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağandışı bir artışla yükseldiğine yönelik eleştiriler son dönemde artmış ve MB’nin rezervlerine yönelik gelişmelerin piyasada yakından izleniyor olması nedeniyle, lira üzerinde baskı yaratan ana unsurlardan biri haline gelmişti.

MB’nin bugün yayınladığı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi raporuna göre MB’nin yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler mayısta 19.4 milyar dolar olurken, bu tutarın 14.9 milyar doları bir ay, 1.56 milyar doları 2-3 ay, 3 milyar doları ise 4 ay-1 yıl vadeli oldu.

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MB verilerine göre mayısta döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 73.6 milyar dolar olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre değişmeyerek 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

MB döviz varlıklarının yaklaşık 27 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 46.7 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tutuyor.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve MB’nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 40.2 artarak 15.1 milyar dolar olarak belirlendi.

MB verilerine göre bu tutarın 10.4 milyar doları anapara, 4.7 milyar doları faizlerden oluştu.

Öte yandan bankaların MB’de tuttuğu yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları nisan itibariyle 33.4 milyar dolar, zorunlu karşılık kapsamında tuttukları standart altın miktarı ise 8.1 milyar dolar oldu.

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