‘Merkez’in rezervi iki ayda 21 milyar dolardan fazla eridi

Merkez Bankası’nın (MB) toplam rezervi kamunun artan döviz arzı ve corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan beri 21.6 milyar dolar düşüşle 86.2 milyar dolara geriledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

MB’nin 1 Mayıs’la biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolarla önceki haftalara göre sınırlı kaldı. MB’nin net uluslararası rezervi ise aynı dönemde 2.76 milyar dolar artışla 28 milyar dolara çıktı.

Reklam

MB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre 1 Mayıs’la biten haftada bankanın altın rezervi 34.8 milyar dolar, brüt döviz rezervi 52.7 milyar dolar oldu.

MB’nin salgına karşı ilk önlemlerin hayata geçtiği 20 Mart’la biten haftada da toplam rezervindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolardı.

MB’nin aldığı ilk tedbirlerden biri, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 5 puan indirime gitmekti. MB bu yolla bankalara 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağladı.

Reklam

Öte yandan banka rezerv artışlarında en büyük kaynağı olan reeskont kredisi geri ödemelerine ötelemeye gitti. MB 18 Mart ile 30 Haziran arasında vadesi gelecek şekilde toplam 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesini erteleme hakkı getirdi.

İlgili tutar erteleme olması nedeniyle rezervde kalıcı düşüşe neden olmuyor ancak MB’nin bu kanaldan rezerv artışlarını öteliyor.

MB’nin geçen yıldan beri swap’la (takas) sağladığı dövize karşın rezervindeki düşüşte bir diğer belirleyici etken ise kamunun artan döviz arzı.

Bankacıların hesaplamalarına göre 2019’un tamamında 30 milyar doları geçen kamunun döviz arzı bu yıl ilk çeyrekte 30 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler bankacılar tarafından ancak gecikmeli olarak hesaplanabiliyor ve MB’nin uygulamaya aldığı swaplar bankanın kendi rezervinde azalış olmasına rağmen brüt rezervindeki düşüşü sınırlıyor.