‘Merkez’in rezervleri geçen hafta 2.3 milyar dolar düşüşle 28.74 milyar dolar oldu

Merkez Bankası’nın net uluslararasi rezervleri 24 Temmuz itibariyle bir önceki haftaya göre 2.3 milyar dolar düşüşle 28.74 milyar dolara geriledi.

MB’nin net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 1.13 milyar dolar azalarak 31.04 milyar dolar olmuştu.

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MB’nin mayıs ortasında 25.9 milyar dolara kadar gerileyerek son yılların dip seviyesini gören rezervler, mayıs sonundan bu yana 29-33 milyar dolar bandında seyrediyor.

Lira cinsi açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrildi.