‘Merkez’in rezervleri 1.5 milyar dolar düştü

Merkez Bankası’nın (MB) brüt döviz rezervi 1.53 milyar dolarlık düşüşle 21 Haziran itibariyle 74.23 milyar dolara indi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Altın rezervleri 1.13 milyar dolar artışla 22.79 milyar dolara çıktı.

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Toplam rezerv ise 397 milyon dolar azalışla 97.01 milyar dolara geriledi.

Öte yandan MB’nin net uluslararası rezervleri 21 Haziran’da bir önceki haftaya göre 584 milyon dolar düşüşle 28.33 milyar dolara indi.

Merkez bankalarının rezervleri ülkenin dış finansman olanaklarının kesilmesi halinde eldeki paranın yükümlülükleri ne kadar süreyle karşılayabileceğini gösterdiği için yakından izleniyor.

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Özel sektör ağırlıklı olmak üzere yüksek miktarda dış borcu olan Türkiye’nin döviz rezervlerinde son aylarda gözlenen azalış yatırımcıların MB döviz rezerv verisini yakından izlemesine yol açtı.