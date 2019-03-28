Merkez’in net rezervi sadece martta 10 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net döviz rezervi sadece martta 10 milyar dolar eridi. Dolar/TL, swap işlemlerdeki yüzde 20 sınırının yüzde 30’a yükseltilmesinin ardından günlük yüzde 5’e yakın kayıpla gün içinde tekrar 5.62 düzeyine yaklaştı.

Fotoğraf: DHA

Dolar/TL saat 13:02’de 5.56 seviyesinden işlem gördü.

Reklam

Yurt dışı piyasalardaki TL likiditesi azalınca Londra’da gecelik TL swap faizleri yüzde 1000’in üzerine çıkmıştı. Türkiye’de varlığı bulunan yabancı yatırımcılar ise iç piyasada varlık satmış, bu sebeple Borsa İstanbul 90 bin puana kadar gerilemişti.

GAM Yatırım Direktörü Paul McNamara rezervi Türkiye kadar düşük çok az ülke olduğuna vurgu yaparak “Bu kadar düşük rezervle gerçekten hata yapabilecek bir alan yok” dedi.

MB’nin bugün açıkladığı verilere göre, brüt rezerv şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 artarak 100,1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan MB’nin piyasada kullanabileceği net rezerv 22 Mart’ta sonlanan haftanın bilanço verilerine göre 24.7 milyar dolara geriledi. Böylece net rezervde mart başından bu yana yaşanan düşüş 10 milyar dolara ulaşmış oldu.

Reklam

MB Başkanı Murat Çetinkaya bugün AA’ya yaptığı açıklamada dönemsel dalgalanmalar olabileceğini söyleyerek “Net rezervler son bir haftada 2.4 milyar dolar artışla yaklaşık 28.6 milyar dolar oldu” demişti.

MB’nin brüt rezervinde bankaların MB’de tutmakla yükümlü olduğu ‘zorunlu karşılık’ döviz varlığı da bulunuyor. ‘Net rezerv’ ise brüt rezervdeki MB’ye ait, kısa vadede politika aracı olarak kullanıma hazır rezervi oluşturuyor.

Brüt rezerv 100.1 milyar dolara yükseldi

MB’nin döviz varlığı şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 3.7 artışla 77.6 milyar dolara çıktı. Resmi rezerv varlığı da aynı dönemde yüzde 3.4 artarak 100.1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde altın cinsinden rezerv varlığı yüzde 2.8 artarak 21 milyar dolar oldu.

Buna göre, vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve MB’nin önceden belirlenmiş döviz yükümlülüğü (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca MB nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5.6 artarak 13.7 milyar dolara yükseldi.



Merkez’in ödeyeceği faiz 4.6 milyar dolar

Bu tutarın 9.1 milyar doları anapara, 4.6 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüğünün 2.7 milyar doları bir ay, 2.5 milyar doları 2-3 ay ve 8.5 milyar doları dör ila 12 ay içinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülüğü, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ve diğer yükümlülükten (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülük, bir önceki aya göre yüzde 4.1 azalarak 31.8 milyar dolara geriledi.