‘Merkez’in ‘maliyetli fonlama’ hamleleri doları durdurmaya yetmedi

Merkez Bankası (MB) kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarın itibariyle sıfıra indirdi.

Fotoğraf: Reuters

MB attığı bu adımlarla açık piyasa işlemleri kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11.75’ten bankaları fonlamayı durdurmuş ve bankaları daha yüksek maliyetli fonlama kanallarına kaydırmış olacak.

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Erken saatlerde 8.3850 ile yeni tarihi zirveye yükselen dolar/TL, kararın ardından 8.3500’e kadar geriledikten sonra 8.40’ten işlem gördü.

Benzer bir adımı Borsa İstanbul’daki repo pazarında gecelik fonlamayı durdurarak geçen hafta cuma günü atan MB, böylece piyasalardaki faizin belirleyicisi olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesini sağladı.

Fonlama maliyeti cuma günü 32 baz puan artarak yüzde 13.4’e, yani bu yılki en yüksek seviyeye çıktı.

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Bankacılar MB’nin son adımlarıyla birlikte gecelik faizler ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin hızlanacağını ve kademeli olarak faiz koridorunun üst sınırı olan yüzde 14.75’e yükseleceğini tahmin ediyor.

MB açıklamasında fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçları kullanmaya devam edeceğini de belirtti.