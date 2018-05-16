Merkez’in iki cümlelik açıklaması doları geriletti: Güçlü müdahale sinyali

Döviz kurlarında bugün de devam eden çalkantının sonucunda dolaran 4.5007 , avronun 5.3251, sterlin 6.0681 lira ile Türk Lirası karşısında tarihi rekor seviyele yükseldiği dakikalarda Merkez Bankası’ndan piyasaları soğutan açıklama geldi.

Merkez Bankası açıklamasında şöyle dedi: “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır.”

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Bu iki cümlelik açıklama piyasalarda dolara kuvvetli müdahalenin geldiği şeklinde yorumlanınca dolar kuru gelen satışlarla çok kısa içinde 4.45’in, avro 5.25’in altına geriledi. Aynı dakikalarda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın teamüllere aykırı olarak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere AKP Genel Merkezi’ne gittiği haberi geldi.

Burada yapılan toplantıya Erdoğan ve Çetinkaya’nın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldı.

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Döviz kurlarının düşürülmesi için Merkez Bankası’nın elindeki en önemli iki finansal enstrüman piyasaya doğrudan dolar satışı ya da faiz artırımı.

Erdoğan’ın İngiltere gezisi sırasında geçtiğimiz günlerde para politikalarına müdahil olacağını söylemişti.