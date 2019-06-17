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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’in hamlesi ‘arka kapıdan gevşeme gibi’

Merkez Bankası’nın ‘piyasa yapıcı’ olarak değerlendirdiği bankalara daha düşük faiz uygulama kararı ekonomistler tarafından ‘arka kapıdan faiz indirimi’ olarak değerlendirildi.

Credit Agricole üst düzey gelişmekte olan piyasa stratejisti MB’nin bugün açıkladığı likidite hamlesini parasal bir genişleme olarak yorumladı ve “Arka kapı aracılığıyla yapılan gevşeme gibi görünüyor” dedi.

Guillaume Tresca #Turkey ve #EmergingMarkets etiketleriyle Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “(Bu adım) Arka kapı aracılığıyla yapılan gevşeme gibi görünüyor. Tam bir faiz indirimi değil ancak faizi indirimi gibi görünüyor. Yine Türkiye kredibilitesi açısından iyi değil.”

MB’nin bu adımına önemli tepki vermeyen dolar/TL 14:54 itibarıyla cuma günü kapanışında gördüğü 5.8910’a kıyasla geriledi ve 16:03 itibariyle 5.86’dan işlem gördü.

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Nomura: Amaç Hazine’nin borçlanmalarına talebi artırmak

Nomura’da üst düzey gelişmekte olan piyasa ekonomisti İnan Demir de MB’nin bu adımla ana amacının, Hazine’nin borçlanmalarına daha fazla talep ve katılım sağlamak gibi göründüğünü belirtti: “Ancak bu adımın sonuçlarından biri, bankacılık sisteminde ortalama fonlama maliyetini düşürecek olması. Bu likidite imkanının (kullanım) büyüklüğünü öğrendiğimizde, (fonlama maliyeti) ne kadar düşmüş olacak göreceğiz.”

Demir şöyle devam etti: “Ortalama fonlama maliyetleri düşeceği için bu ülke içindeki parasal koşulların gevşemesine yol açacak, ancak ortalama fonlama maliyetlerinin ne kadar düşeceğini veya bunun önemli bir büyüklükte olup olmadığını görmemiz gerekecek.”

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