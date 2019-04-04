Merkez’in hamleleri sürüyor: Dolar tekrar 5.65’in üzerine çıktı

Merkez Bankası (MB) bankaların vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkartırken, güne güçlü başlayan dolar seçim sonrası gelişmeler, S-400 krizi ve NATO’ya ilişkin gerilimle tekrar 5.65 düzeyinin üzerine çıktı.
Dolar/TL saat 11:28 itibariyle 5.63’ten işlem görüyor.
MB bankalara gönderdiği yazıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40’ı ile sınırlandırıldığını duyurdu.
MB daha önce günü vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yurt dışı swap piyasalarında lirada yaşanan likidite sıkıntısının ardından önce yüzde 10’dan yüzde 20’ye son olarak seçime günler kala 28 Mart’ta da yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltmişti.