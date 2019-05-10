‘Merkez’in hamleleri doların ateşini düşürmüyor: Kur tekrar 6.13’ün üzerinde

Merkez Bankası’nın (MB) bir haftalık repo ihalesi açmayarak örtülü şekilde faizleri 24.0’ten 25.50’ye yükseltmesinin ardından, gece saatlerinde 6.05 düzeyine kadar gerileyen dolar/TL tekrar yükseldi ve 11:08 itibariyle 6.13 liranın üzerinde işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Yıl başından bu yana yüzde 15’lik değer kaybının ardından MB’nin ek sıkılaştırma ve ‘dolarizasyon caydırıcı’ zorunlu karşılık hamleleriyle dolar/TL sert dalgalandı.

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MB bugün beklenildiği üzere döviz depo ihalesi açmadı ve döviz depo karşılığı verdiği TL’nin faizini yüzde 25.50’ye çıkardı.

Seçim belirsizliği ve dış gelişmelere paralel kurdaki hızlı yükselişin ardından MB dün bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıklamış, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranını yüzde 40’tan yüzde 30’a indirmişti.

Gelişmelere paralel avro da 6.80’e kadar geriledikten sonra tekrar yükselerek öğleden önceki işlemlerde 6.89 civarından işlem gördü.

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Borsa İstanbul dünkü sert kayıplarının bir kısmını toparlamış olsa da yüzde 0.58 yükselişle 89 bin 200 puanda.

Reuters’a konuşan bankacı: Kur 6.50’ye gidebilir

Haftalık repo ihalesi doğru karar olsa da piyasada etkisinin sınırlı olduğunu söyleyen bir bankacı, “Üst banttan fonlama yapılması geçici bir önlem. Seçimden önce de denendi ama pek işe yaramadı” diyerek şöyle devam etti: “Şu anda atılan adımların kurda çok fazla rahatlama yaratmasını beklemiyorum… S400 konusunda olumlu bir gelişme olursa kurda rahatlama görürüz ki dolar/TL’de 6 seviyesinin altında 5.85’lere doğru bir hareket olabilir. Onun dışında ise mevcut fiyatlamanın sürmesini bekliyorum. Kurda 6.25’in üzerinde 6.50’ye gidebiliriz. Bu durumda ise MB’den faiz adımı beklenebilir.”

Repo ihalesi adımı 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelirken, ortalama fonlama maliyeti beş işgünü içinde yüzde 24’ten 25.5’e yükselecek.

MB’nin yüzde 24 seviyesindeki politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 25.50 seviyesinde gecelik borç verme faizi, yüzde 27 seviyesinde ise geç likidite penceresi faizi yer alıyor.

Seçim öncesi son işlem gününü 5.5550 seviyesinden kapayan dolar/TL dün 6.24 seviyesini aşmış, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı seçimden beri yüzde 11’i, yılbaşından beri ise yüzde 14’ü aşmıştı.