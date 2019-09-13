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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’in faiz kararından sonra üç banka faiz indirdi

Merkez Bankası’nın politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekmesinin ardından Türk Eximbank kredi faiz oranını 2 puan, Türkiye İş Bankası konut kredisini yüzde 1.17, Ziraat Bankası da kurumsal kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına kadar düşürdü.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 oranı uygulayacak.”

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Eximbank’ın yazılı açıklamasında ise ihracatçı KOBİ’lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan bir yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık bir puan indirimle yüzde 10.65’e düşürüldüğü belirtildi.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE artı yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE artı yüzde 2.50 seviyesine düşürüldü.

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Ziraat Bankası da faiz oranlarını 16 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere düşürdüğünü açıkladı.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35’e çekildi.

Ayrıca konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranı aylık yüzde 1.19, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 0.99 olarak belirlendi.

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