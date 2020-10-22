‘Merkez’in faiz kararı sonrası dolar fırladı

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın piyasadaki artış beklentisine karşın politika faizini sabit bırakmasının ardından 7.96 seviyesine kadar yükseldi.
MB bir haftalık repo faizini yüzde 10.25’te sabit bırakırken, borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.
Reuters anketine göre MB’nin politika faizini 175 baz puan artırması bekleniyordu.
PPK kararı öncesi 7.81 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın ardından 7.9600 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 14:33’te halen 7.96 seviyesinde bulunuyor.
PPK öncesi yatay seyreden bankacılık endeksi de kararın ardından sert satışlarla karşılaşarak yüzde 3.33 düşüşte.
Karar öncesi yatay seyreden BIST-100 endeksi de aynı saatte yüzde 1’e yakın kayıpta.