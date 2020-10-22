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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’in faiz kararı sonrası dolar fırladı

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın piyasadaki artış beklentisine karşın politika faizini sabit bırakmasının ardından 7.96 seviyesine kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

MB bir haftalık repo faizini yüzde 10.25’te sabit bırakırken, borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.

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Reuters anketine göre MB’nin politika faizini 175 baz puan artırması bekleniyordu.

PPK kararı öncesi 7.81 seviyesinde bulunan dolar/TL, kararın ardından 7.9600 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 14:33’te halen 7.96 seviyesinde bulunuyor.

PPK öncesi yatay seyreden bankacılık endeksi de kararın ardından sert satışlarla karşılaşarak yüzde 3.33 düşüşte.

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Karar öncesi yatay seyreden BIST-100 endeksi de aynı saatte yüzde 1’e yakın kayıpta.

Artış bekleniyordu: Merkez Bankası faizi sabit tuttu

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