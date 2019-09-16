‘Merkez’in faiz indiriminin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü

Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Geçen hafta İş Bankası, Turk Eximbank ve Ziraat Bankası bazı kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

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Halkbank da ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giderek bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1.35’e düşürdüğünü; 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık yüzde 1.19’a indirildiğini duyurdu.

Banka, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.