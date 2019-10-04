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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’in enflasyon raporu: Enerji fiyatlarında artış sürecek

Merkez Bankası (MB) enerji fiyatlarında artış eğiliminin ‘elektrik fiyat ayarlaması’nın etkisiyle ekim ayında süreceğini bildirdi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB beklentinin altında gelen eylül ayı enflasyon verilerini bugün yayınladığı ‘Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda değerlendirdi.

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TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, tüketici fiyatları endeksi eylülde yüzde 1.3’lük beklentinin altında aylık yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda 5.75 puanlık düşüşle yüzde 9.26’ya gerilemişti.

‘Baz etkisine bağlı olarak düştü’

MB raporunda şu noktalar dikkat çekti:

-Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti.

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-Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı.

-Enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetti.

-Liradaki istikrarın yanısıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi.

-Ulaştırma grubu yıllık enflasyonunun artışında, şehir içi yolcu taşımacılığı kalemlerindeki (belediye otobüsü, taksi, tren vb.) fiyat artışları etkili oldu.

-Baz etkisinin yanısıra, liranın görünümü ve iç talep koşullarındaki ılımlı seyre bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonu önemli ölçüde geriledi.

-Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle ekim ayında devam edecek.

-Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bu dönemde önemli ölçüde azaldı.

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