‘Merkez’in enflasyon raporu: Enerji fiyatlarında artış sürecek

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…