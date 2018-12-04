Merkez’in eksi enflasyon analizi: Vatandaş harcamadı, TL yükseldi, vergi düştü

Merkez Bankası, kasım ayı enflasyonunun eksi çıkmasını Türk Lirası’ndaki değerlenmeye bağlı olarak enerji fiyatlarındaki düşüş, vergi indirimleri ve ürünlere yönelik talebin daralmasına bağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı için açıklanan enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları yüzde 1,44 oranında gerilemiş ve yıllık enflasyonda 3,62 puan gerileyerek yüzde 21,62’ye inmişti.

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Merkez Bankası’nın verilere ilişkin analiz raporunu yayınlandı. Raporda şu görüşler öne çıktı:

– Gıda enflasyonundaki gerilemede taze meyve ve sebze fiyatları öne çıktı.

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– Enerji fiyatlarının petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki değerlenmeye istinaden azaldı.

– Geçici vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim malları kanalıyla temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir düşüş yaşandı.

– Bu dönemde hizmet enflasyonu sınırlı da olsa geriledi.

– İktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de hissedilmiştir (Talep düşmesi sonucu ürünlere zam yapılamamasından bahsediliyor).