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Yaramazlara biraz batar!

Merkez’in eksi enflasyon analizi: Vatandaş harcamadı, TL yükseldi, vergi düştü

Merkez Bankası, kasım ayı enflasyonunun eksi çıkmasını Türk Lirası’ndaki değerlenmeye bağlı olarak enerji fiyatlarındaki düşüş, vergi indirimleri ve ürünlere yönelik talebin daralmasına bağladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı için açıklanan enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları yüzde 1,44 oranında gerilemiş  ve yıllık enflasyonda 3,62 puan gerileyerek yüzde 21,62’ye inmişti.

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Merkez Bankası’nın verilere ilişkin analiz raporunu yayınlandı. Raporda şu görüşler öne çıktı:

– Gıda enflasyonundaki gerilemede taze meyve ve sebze  fiyatları öne çıktı.

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– Enerji fiyatlarının petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki değerlenmeye istinaden azaldı.

– Geçici vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim malları kanalıyla temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir düşüş yaşandı.

– Bu dönemde hizmet enflasyonu sınırlı da olsa geriledi.

– İktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de hissedilmiştir (Talep düşmesi sonucu ürünlere zam yapılamamasından bahsediliyor).

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