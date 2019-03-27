‘Merkez’in adımları ve ‘swap’ yükselişinin ardından dolar 5.40’ın hemen altında

Merkez Bankası’nın adımları ve swap faizlerindeki yükselişin ardından Türk Lirası’nda toparlanma hızlanırken, saat 09:43 itibariyle dolar/TL 5.40’ın altına kadar geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL cuma gününe 5.46 seviyesinden başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490’a kadar yükselmiş ve liranın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı olmuştu. Dolar/TL cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanırken, dün gece saatlerinde 5.3009’a kadar geriledikten sonra bu sabah saat 09.22’de 5.3693/5.3800 seviyesinden işlem görüyor. Böylece TL cuma günkü kapanışına göre yüzde 7.3 değer kazanmış durumda.

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Kurda arada yukarı yönlü tepkilerin gelebileceği ancak genel görünümün aşağı yönlü olduğu belirtiliyor.

Sepet bazında lira aynı saatte 5.7070/5.7187, avro/TL ise 6.0869/6.0993 seviyesinde bulunuyor.

Liradaki değer kaybını sınırlayan en önemli etkenler yabancılar için liranın maliyetinin artması ve MB’nin cuma gününden itibaren attığı adımlar oldu.

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MB hafta başından bu yana bir hafta vadede repo fonlaması yapmayarak, örtülü faiz artırımına giderken, lira karşılığı döviz depo piyasasında da ihale açmıyor. Diğer yandan döviz karşılığı lira swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Bu adımların ardından dün yüzde 24.565’ya yükselen ortalama fonlama maliyetinin cuma günü itibariyle yüzde 25.50’ye yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan liradaki sert değer kaybı sonrası yabancı bankaların lira elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında lira sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler dün yüzde 330’a, haftalık vadede ise yüzde 125’e kadar yükseldi. Getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrediyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararı ve önceki gün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak liranın maliyetini yükseltti.

Kurdaki bu gerilemenin kamu bankalarının satışlarından kaynaklandığını, mevcut faiz oranları nedeniyle bireylerin dolar satmasının hala olası olmadığını söyleyen piyasa oyuncuları, swap piyasasında lira likiditesinin çok azaldığını ve bunun da yabancı yatırımcıyı etkilediğini belirtiyor. Bu noktada yerli yatırımcının döviz mevduat hesaplarındaki hareket önem teşkil ediyor.

‘Türkiye hala kırılgan’

Önceki gün Reuters’da yer alan bir analize göre liradaki değer kaybında lira mevduat getirilerinde umduğunu bulamayan ve seçim öncesi liraya güveni azalan bireysel yerli yatırımcıların dövize yönelme kararları geçmişteki kur hareketlerine göre bu kez daha belirgin bir rol oynarken, henüz bu yatırımcıları lira yönlendirecek bir adım ise atılmadı.

Reuters’a konuşan Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti Nikolay Markov, “Şu anda durum kontrol altına alınmış görünüyor. Lira ralli sonrası istikrara kazanmış gibi ancak Türkiye hala kırılgan. Özellikle cari açık negatif tarafta dolayısıyla finansman ihtiyacı artacak” dedi.

Öte yandan ülke risk primindeki artış ve liradaki değer kaybına paralel tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu.

Buna göre gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik dün yüzde 18.06 seviyesinden açıldıktan sonra valörde son işlemde yüzde 17.49 seviyesinden kapandı.

İki yıllık gösterge tahvil faizi ise dün spot piyasada son işlemde yüzde 19.99, valörde son işlemde yüzde 19.98 seviyesindeydi.