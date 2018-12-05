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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’, 2019 için ipuçları verdi: Kur aşırı oynarsa ‘faiz silahı’ yine çekilebilir

Merkez Bankası (MB), ‘2019 Yılı Para ve Kur Politikası’ raporunda, döviz kuru konusunda bir hedefi olmadığını belirtmekle birlikte aşırı oynaklık durumunda müdahale edileceğini bildirdi.

Böylece MB, aşırı yükselen kura karşı en etkili piyasa enstrümanı ‘faiz’i tekrar kullanabileceğinin sinyalini verdi.

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Fotoğraf: DHA

Raporda finansal istikrarı gözetme görevinin bulunduğunu hatırlatan MB gelecek yıl yapacaklarına ilişkin bazı sinyaller verdi. Açıklamada dikkat çeken satırlar şöyle:

Uzun vadeli enflasyon hedefi hala yüzde 5

– Enflasyon hedefi hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak  yüzde 5 seviyesinde korunmuştur.

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– Para politikası, enflasyonu bu hedefe  kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak. TCMB  tarafından Enflasyon Raporlarında güncellenen tahminler, enflasyonun  orta vadede hedefe yakınsarken izleyeceği dezenflasyon süreci için  referans teşkil edecek. Belirlenen bu patika ile enflasyonun  öncelikle tek hanelere indirilmesi  daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedeflenmekte.

Enflasyon hedeften yüzde iki saparsa ‘belirsizlik’ sayacak

– Enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığı, önceki yıllarda  olduğu gibi her iki yönde ‘2 yüzde puan’ olarak korunmuştur.

– Yıl sonunda  gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması  durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete ‘açık mektup’  yazılacak.

– Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek.

Kur hedefi yok ancak oynaklığa kayıtsız kalmayacak

– Merkez Bankası’nın nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamakta. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden  belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara  dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise MB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecekt.

Oynaklığa faizle müdahale sinyali

– MB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecek.

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