‘Merkez’, 2019 için ipuçları verdi: Kur aşırı oynarsa ‘faiz silahı’ yine çekilebilir

Merkez Bankası (MB), ‘2019 Yılı Para ve Kur Politikası’ raporunda, döviz kuru konusunda bir hedefi olmadığını belirtmekle birlikte aşırı oynaklık durumunda müdahale edileceğini bildirdi.

Böylece MB, aşırı yükselen kura karşı en etkili piyasa enstrümanı ‘faiz’i tekrar kullanabileceğinin sinyalini verdi.

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Raporda finansal istikrarı gözetme görevinin bulunduğunu hatırlatan MB gelecek yıl yapacaklarına ilişkin bazı sinyaller verdi. Açıklamada dikkat çeken satırlar şöyle:

Uzun vadeli enflasyon hedefi hala yüzde 5

– Enflasyon hedefi hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korunmuştur.

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– Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak. TCMB tarafından Enflasyon Raporlarında güncellenen tahminler, enflasyonun orta vadede hedefe yakınsarken izleyeceği dezenflasyon süreci için referans teşkil edecek. Belirlenen bu patika ile enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedeflenmekte.

Enflasyon hedeften yüzde iki saparsa ‘belirsizlik’ sayacak

– Enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi her iki yönde ‘2 yüzde puan’ olarak korunmuştur.

– Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete ‘açık mektup’ yazılacak.

– Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek.

Kur hedefi yok ancak oynaklığa kayıtsız kalmayacak

– Merkez Bankası’nın nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamakta. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise MB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecekt.

Oynaklığa faizle müdahale sinyali

– MB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edecek.