Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkezi yönetim bütçe teklifi komisyondan geçti

Gelecek yıla ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

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