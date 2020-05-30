Merkezi ezan sisteminde ‘aç-kapa’ önlemi

İzmir’de, bazı camilerin hoparlöründen müzik yayını yapılması üzerine önlem amaçlı yeni düzenleme yapıldı. Merkezi ezan sisteminin, ezandan beş dakika önce açılıp sonrasında kapatılmasıyla sabotaj girişimlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Fotoğraf: DHA

Bazı camilerin hoparlörlerinden 20 Mayıs’ta ‘Çav Bella’ şarkısı çalınmıştı. Müftülük, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlar tarafından yapıldığını ve inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

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İzmir başsavcılığı, eylemi düzenleyen ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir 22 Mayıs’ta tutuklanmış, dün tahliye edilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il müftülüğüne yazı gönderdi. Başkanlık, merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazların veya amfilerin elektrik bağlantılarının ezan ve saladan beş dakika önce aktive edilmesi ve bitiminde kapatılması talimatını verdi.

Zaman ayarlı teknik araç ve gereçlerden de istifade edilebileceği vurgulanan yazıda, sistem açıkken herhangi bir sabotaj girişimine karşı din görevlilerinin daha hassas ve dikkatli olmaları istendi.

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Antalya Müftülüğü, kentteki tüm camilerin merkezi ezan sisteminde güçlendirme çalışması yaptı ve beş dakika önce açıp kapama kuralını uyguladı. Muratpaşa Camii’nde okunan ezan, merkezi sistem aracılığıyla kentteki tüm camilerdeki alıcı cihazlardan duyuruldu.

Antalya Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek şunları söyledi: “Ezanların güzel bir şekilde vatandaşa ulaşması, birbirine yakın olan camilerimizin seslerinin karışmaması için merkezi ezan sistemi uygulanmaktadır. Son zamanlarda bir ilimizde meydana gelen tatsız olaydan, ezan sistemine sızılmasından dolayı tedbir alındı. Ezan okunmadan önce merkezi ezan sistemi açılıp, okunduktan sonra da kapanıyor. Herhangi bir arıza durumunda da tüm görevlilerimiz görevlerinin başında yer alıyor. Bundan sonra da daha düzenli herhangi bir karışıklık yaşanmayacak şekilde görevimize devam edeceğiz.”