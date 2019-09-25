‘Merkez’e göre faiz indirimi ‘önden yüklemeli’ydi, ‘temkinli duruş’ sürecek

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü temmuz ve eylül aylarında ‘önden yüklemeli’ şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) meclis toplantısında sunum yapan Uysal, önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını ifade ederek, “İktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz” dedi.

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Uysal Türkiye’de enflasyon oranının gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla halen yüksek olduğunu kaydederken, para politikasının da enflasyon oranındaki seyre bağlı olarak belileneceğini dile getirdi.

Merkez Bankası temmuzda yaptığı 425 puanlık faiz indiriminin ardından 12 Eylül’de politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizin en kısa zamanda tek haneli rakama indirilmesi yönünde Merkez Bankası’na baskı yapıyor.

Uysal’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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“Enflasyonda iyileşme önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylere ulaşarak iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı sınırladı.

Başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergeler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ikinci yarıda da sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye’de enflasyon gelişmekte olan ülkelere kıyasla hala yüksek seviyelerde.

Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek.

Merkez bankaları para politikası kararlarını alırken orta ve uzun vadeli bir perspektifle fiyat istikrarını ve dolayısıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya yönelik bir anlayış benimsemektedir.”