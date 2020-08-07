‘Merkez’den ‘örtülü faiz artışı’ hamlesi

Merkez Bankası likidite yönetimi çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB’nin açıklamasında şöyle dendi: “Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.”

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Merkez Bankası dün geçmişte de birçok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırmasına gideceğini açıklamış ilgili ilk adımlar da dün itibariyle görülmüştü.

Bir bankanın yöneticisi Reuters’a şu yorumu yaptı: “İlgili limitlerin düşürülmesi piyasa yapıcı bankaların sağladığı nispeten daha ucuz fonlama imkanlarının yarı yarıya azaltılması anlamına geleceğinden bankanın dün başlayan sıkılaştırma adımlarını kuvvetlendireceği piyasaya uyguladığı ortalama fonlama maliyetinin artacağı anlamına geliyor.”

MB geçmiş başkanlar dönemlerinde de siyasetin faiz artışlarına sıcak bakılmadığı dönemlerde politika faizini sabit tutarak ancak likidite politikasını değiştirerek bir çok kez aslında faiz artışı yapmış ve bu sistem piyasa tarafından ‘örtülü faiz artışı’ olarak adlandırılmıştı.

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Uygulama geçmişte bankanın politika faizini değiştirmeden de olsa faiz artışı yapabileceğini gösterdiği için piyasaya her seferinde pozitif etki yaratmıştı.