‘Merkez’den ‘kur’ hamlesi: Sıkılaştırma adımlarını swap piyasasına da taşıdı

Merkez Bankası (MB) repo ihaleleriyle artırdığı sıkılaştırma adımlarını swap piyasasındaki işlemlerine de yansıtarak kuvvetlendiriyor.

Fotoğraf: Reuters

MB bugün döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25’ten yüzde 11.75’e yükseltti.

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Dolar/TL MB adımı ardından 7.9550 seviyesindeki tarihi zirveden 7.9005’e kadar geriledi, ancak bu etki saat 11:40 itibariyle sınırlı kaldı ve kur tekrar 7.94 seviyelerine geldi.

Bankacılar ilgili adımı MB’nin repo piyasasındaki sıkılaştırmasını, bir diğer fonlama kanalı olan swap’a da taşıdığını, bu adımın sıkılaştırmayı belirginleştirip kuvvetlendirdiğini söyledi.

MB verilerine göre bankanın repo ile sağladığı fonlama tutarı yaklaşık 250 milyar lira seviyesinde. Bu fonlamanın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise dün itibariyle yüzde 11.56’ya yükseldi.

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Ancak MB’nin piyasaya lira likidite sağladığı tek araç repo ve açık piyasa işlemleri değil.

MB bankalardan altın ve döviz alıp lira sağladığı swap piyasasında oluşan faizler de önemli.

MB’nin BIST dahil swap stoku ise bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 46.5 milyar dolar seviyesinde yani yaklaşık 345 milyar lira ile açık piyasa fonlamasının da üzerinde.

Bugünkü adım öncesi MB’nin döviz ve altın cinsi swap fonlamasının maliyetleri ise yüzde 9.35 ile yüzde 10.25 arasında değişiyordu. Bugün itibariyle ise ilgili piyasada lira maliyetleri önemli ölçüde artacak.

‘TL pozitif’

Reuters ajansına konuşan bir bankanın ALM masası işlemcisi, şunları kaydetti: “MB’nin fonlama kompozisyonuna bakıldığında 225-250 milyar TL arasında tutarın repo vb açık piyasa işlemleri ile gerçekleştiriyor. 300-350 milyar lira ise swap yoluyla sağlanıyor. Bugün yapılan repo piyasasındaki fonlama maliyeti artışının swap piyasasına da yansıtılması. Bankanın 21 Ağustos ve 25 Eylül’de ilgili fonlama maliyetini de yukarı taşındığını görmüştük. Bu adımı bankanın tüm fonlama kanallarına sıkılaştırmayı taşıması olarak özetleyebiliriz. TL pozitif bir adım.”

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden MB’nin piyasaya repo ile sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da yüzde 7.34’e kadar gerilemişti. MB fonlama maliyetini dün itibariyle yüzde 11.56’ya yükseltti. Bu veriler 422 baz puan sıkılaştırma anlamına geliyor.