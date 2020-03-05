‘Merkez’den ihtiyaç kredilerine önlem: Kısa vadede uygulanacak

Merkez Bankası (MB) ihtiyaç kredilerine yönelik önlemlerin kısa vadede hayata geçirilebileceği mesajı verdi.

Fotoğraf: DHA

MB bazı yatırımcılarla toplantı düzenledi.

Reklam

Toplantıya katılan yatırımcılar alınabilecek önlemin zorunlu karşılık aracılığı ile ihtiyaç kredilerini caydırıcı adımlar olabileceğini söyledi.

Yatırımcılar ayrıca ithalat, cari açık, enflasyonu gözetmek adına kredi kompozisyonunda zorunlu karşılık dışında da önlemler alınabileceği izlenimi edindi.

‘Ticari krediler öne çıkacak’

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu üç katılımcı “MB’nin kısa vadede kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati bir önlem alabileceğine dair izlenim edindik” dedi.

Reklam

Katılımcılar şöyle devam etti: “Bankanın ihtiyaç kredilerindeki artışın ve bu kredilerin ithalat, cari açık, enflasyonu etkisini sınırlamak istediğini kredi kompozisyonunda benzer olumsuz etkileri yaratmayacak ticari kredileri öne çıkarmak istediğini anlıyoruz. Alınabilecek önlemin zorunlu karşılık aracılığı ile ihtiyaç kredilerini caydırıcı adımlar olacağını düşünüyoruz ki benzeri adımları geçmişte de görmüştük.”

Artış hızı yüzde 30’u geçti

İhtiyaç kredilerindeki artış hızı ocak sonu itibariyle yüzde 30’u aşmıştı.

İhtiyaç kredileri tüketimi artıran unsurlar arasında yer alırken, tüketimdeki artışın bir kısmı ithalat talebi yarattığı için cari açığa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı zamanda iç talebin kuvvetlenmesi enflasyonu da artıran unsurlar arasında yer alıyor.