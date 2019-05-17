‘Merkez’den Hazine’ye para aktarmak için yasa geliyor

Merkez Bankası’nın (MB) ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarımını ve enerji şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırılabilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba yasa hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için MB’nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığı bildirilmişti.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet seçimden önce özellikle ekonomi alanında yoğunlaşan acil ve öncelikli konuları yasalaştırmayı hedefliyor.

“(Torba yasada) Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye devrini de içeren yasal düzenlemenin de yer alması bekleniyor” denen habere göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi.

MB’den bütçeye aktarım yapılması için yasal altyapı gerektiği, MB yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir toplantıyla son şekli verilecek torba yasanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre netleşecek.

Bütçenin daha fazla bozulmaması için

Merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda, özellikle de benzer ülkelere kıyasla, en güçlü olduğu alanların biri olan bütçe dengesi kısmen bozulmaya başladı. Bozulma bugüne kadar atılan birçok adımla belirginleşti.

Enflasyona etkisiyle eleştiriliyor

Merkezi yönetim bütçesinde 2018 sonunda bazı gider azaltıcı tedbirler de uygulandı ancak harcamalardaki sert artış genel olarak tek seferlik gelirlerle desteklendi. Hükümetin bu kez tek seferlik gelir adımı ise MB’nin ihtiyaç akçesi olacak. Bu tutar bütçedeki bozulmanın daha az hissedilmesi için yeterli görülüyor ancak yarattığı algı ve enflasyona etkisiyle eleştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde hükümetin enerji sektöründeki 13 milyar dolar tutarındaki sorunlu kredinin düzlüğe çıkarılması için planlarını şekillendirmeye başladığı da bildirilmişti.

Hürriyet’in haberinde ekonomi konusunda hazırlanan pakette borç yeniden yapılandırmaya yer verileceği de belirtiliyor.