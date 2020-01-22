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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’den Hazine’ye 40 milyar lira aktarıldı

Merkez Bankası’nın (MB) 20 Ocak’taki Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edildiği üzere 40.5 milyar lira Hazine’ye aktarıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

40.5 milyar liralık transfer, 35.2 milyar lira kar payı avans tutarı ve 5.3 milyar lira ihtiyat akçesinden oluşuyor.

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Hazine artan bütçe açığını geçen yıl da bu ve benzeri tek seferlik ödemeler ile azaltmıştı.

Bankacılar Hazine’ye bu yıl da 50-55 milyar lira aktarım yapılmasını öngörüyor. MB 40.5 milyar liranın aktarılmasından sonra yaklaşık 11 milyar lira tutarında kurumlar vergisi ödemesi yapabileceği hesaplanıyor.

Bütçe açığı yüzde 70 arttı

Bütçe 2019 yılında ekonomideki yavaşlamanın gelirleri sınırlaması, artan güvenlik harcamaları ve yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak adına atılan adımların da etkisiyle 123.7 milyar lira açık verdi.

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MB yedek akçesi, yapılandırmalar, bedelli askerlik gibi tek seferlik ve 2019’da büyüklüğü 70 milyar liraya yaklaşan gelirlere rağmen bütçe açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 70 arttı.

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