Merkez’den dövize karşı üç günde üçüncü hamle: İhracatçı için kur sabitlendi

Merkez Bankası ihracat ve diğer gelir kazandırıcı hizmetler için firmalara kullandırılan ‘reeskont kredileri’nin geri ödemesinde dolar kurunu 31 Temmuz 2018’e kadar 4.20, avroyu 4.9, sterlini 5.6 lirada sabitledi.

Yükselen döviz kurlarına son iki günde üç puanlık faiz artırımı ve piyasaya dolar satışını artırarak müdahale eden Merkez Bankası’ndan bu kez dolar borçlusu ihracatçı firmaları rahatlatarak döviz talebinin önüne geçmeyi amaçlayan bir adım daha attı.

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: “25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir.”