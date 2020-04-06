‘Merkez’den ‘corona’ nedeniyle rekor tahvil alımı: Büyük bölümü İşsizlik Fonu’ndan

Corona virüsü etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası (MB), geçen hafta toplam 9.3 milyar lira ile rekor alım yaptı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB verilerine göre bankanın bir haftada daha önce bu miktarda bir alımı olmamıştı. MB’nin geçmiş bazı yılların tamamında bile geçen hafta hızında tahvil alınmamıştı.

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Reuters ajansına bilgi veren bankacılar, MB’nin cuma günü bankalar aracılığıyla İşsizlik Sigortası Fonu’na ait 5 milyar lira tahvil alımı (borç verme) yaptığını söylemişti.

MB, İşsizlik Sigortası Fonu’nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek ‘corona’ önlemleri kapsamında fonun elindeki tahvilleri alacağını daha önce açıklamıştı. Öte yandan bu alımların daha önce belirlenmiş limitlerin dışında değerlendireceğini de belirtmişti.

İşsizlik Fonu’nda şubat sonu itibariyle büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar lira bulunuyor. MB’nin alacağı tahvillere yönelik şuan belirlediği bir üst limit bulunmuyor.

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MB aslında yılbaşından beri ikinci piyasadan alımlarına devam ediyor. İşlemciler MB’nin geçen hafta pazartesi ve çarşamba günlerinde tahvil alımlarına oldukça hız verdiğini söylemişlerdi.

Beklenti Hazine borçlanmasının da önümüzdeki üç ayda 80 milyar lirayı aşacağı bir dönemde MB’nin alımlara hız vereceği, geçen haftanın 5 milyar lira tahvil alımıyla tamamlanacağı yönünde idi. Ancak MB işlemcilerin ilk öngörülerinin de üzerinde alım yaptı.

Salgının ekonomide yaratacağı tahribatı gidermek için hükümetin attığı adımların bir bölümü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilecek. Bunların başında ise işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Gerek İşsizlik Fonu’nun sağlam bilançosu, gerek ekonomi kurumlarının ellerindeki araçlar sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır” açıklamasıyla önümüzdeki dönemde de bu kaynağın kullanabileceğine vurgu yapmıştı.