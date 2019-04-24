Merkez’den bir TL hamlesi daha: Değişken faizde vade üç aya çekildi

Merkez Bankası TL mevduatlarını artırmak için değişken faiz uygulamasından faydalanabilecek mevduatlarda gerekli vade süresini üç aya indirdi. Döviz mevduatlarda ise değişken faiz altı aydan uzun vadelerde uygulanabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre Merkez Bankası değişken faiz oranlarının vadelerini değiştirdi.

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Tebliğin 3. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, değişken faiz oranının, TL mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, döviz mevduatlarında ise altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabileceği hüküm altına alındı.

Değişken faiz uygulaması bankaların mevduat yatırımcılarının enflasyondan etkilenmeden mevduatlarına TÜFE’ye endeksli olarak faiz alabildiği bir yatırım aracı.

Geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur şokunun ardından 5 Ekim 2018 sonrasında 25 hafta boyunca döviz mevduatları artmış, yurt içi yerleşikler liradan kaçma eğilimine girmişti. Yerel seçimler öncesi yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 181.93 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşmıştı.