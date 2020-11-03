‘Merkez’den bir sıkılaştırma adımı daha: Swap piyasasında faizi artırdı

Merkez Bankası fonlama maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarına devam etti. Merkez Bankası döviz ve altın karşılığı Türk lirası verdiği swap piyasasındaki faizi 150 baz puan artırarak yüzde 11.75’ten yüzde 13.25’e yükseltti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB likidite kanalıyla para politikasında yaptığı sıkılaştırma adımları çerçevesinde, piyasadaki faizleri belirleyen bankaların ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükseltecek adımlar atıyor.

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MB şu anda yüzde 10.25 seviyesindeki politika faizinden fonlama yapmıyor. Banka aynı zamanda Borsa İstanbul’daki Repo-Ters Repo Pazarı’nda yaptığı fonlamayı geçen hafta sıfıra indirdi. Kendi bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini de bugün itibariyle sıfıra çekti.

MB bugünkü adımıyla bankalara lira likidite sağladığı bir kanalın daha maliyetini yükseltmiş olacak. Bankacıların verdiği bilgiye göre sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ı döviz-lira swap işlemleriyle sağlanıyor.

Bankacılar bu adımlar sonrasında MB’nin piyasaya sağladığı kümülatif fonlamanın maliyetini gösteren ortalama fonlama maliyetinin hali hazırda yüzde 14.75’e yükselen gecelik faizlere ulaşacağını öngörüyorlar.

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MB döviz karşılığı lira swap piyasasındaki faizi ağustos ayından bu yana her ay yükseltti.