Merkez Bankası: Üretici fiyatlarının enflasyondaki maliyet baskıları güçlendi

Merkez Bankası (MB) Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda üretici fiyatlarının TÜFE üzerinde yarattığı maliyet baskılarının güçlendiğini vurguladı.
Üretici fiyatlarını artıran başlıca etkenlerin döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artış olduğu belirtildi.
MB’nin raporunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamanın temel mal grubu kaynaklı olarak devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
- Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1.69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.21 puan azalarak yüzde 19.50 olmuştur.
- Yurtiçi üretici fiyatları nisanda yüzde 2.98 arttı. Yıllık ÜFE 0.48 puan artışla yüzde 30.12’ye yükseldi. Bu artışta, döviz kuru gelişmeleri ile petrol fiyatlarındaki artışın etkisi hissedildi.
- Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etti.
- Hizmet enflasyonunun görece yatay seyrini sürdürdü.
- Çekirdek göstergelerin ana eğilimi isedüşük seviyelerini korudu.
- Bu dönemde,enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle geriledi.
- Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü.