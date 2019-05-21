‘Merkez’ yine seçim öncesi ek sıkılaştırmayı geri çekti

Merkez Bankası (MB) politika faizi olan haftalık repo ihalesine bugün yeniden başladı. Bir bankacı 150 baz puanlık ek sıkılaştırma adımının geri geri çekildiğini, fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 24’e düşeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

MB TL’deki sert değer kayıpları ardından ana fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs’ta bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı.

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Bugün itibarıyla banka yüzde 24 faiz oranı ile 28 Mayıs vadeli 17 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı.

Bir banka yetkilisi, “TCMB swap ve repo adımlarıyla 150 baz puanlık ek sıkılaştırma adımını geri çekti. Ortalama fonlama maliyetinin kademeli gerileyerek haftaya bugün yüzde 24’e düşmesini bekliyoruz” dedi.

MB bu sabah ayrıca döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını dün ilan ettiği yüzde 25.50’den yüzde 24’e çektiğini duyurmuştu.