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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’: Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18’e geriledi

Merkez Bankası’nın (MB) kasım ayı beklenti anketinde, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.69’dan yüzde 12.18’e geriledi.

Fotoğraf: DHA

MB Başkanı Murat Uysal, TÜFE’nin ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ‘ters baz etkisiyle’ bir miktar yükseleceğini öngördüklerini belirtmiş, gıda fiyatları tahmininin 2019 için yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildiğini, 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 8.2, gıda fiyatları tahminini de yüzde 11’de sabit tuttuklarını aktarmıştı.

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Sekiz yıldır tutturamıyor

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri ise sekiz yıldır tutmuyor.

2006 yılından 2019’a kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:

YılHedefGerçekleşme
200659.65
200748.39
2008410.06
20097.56.53
20106.56.40
20115.510.45
201256.16
201357.40
201458.17
201558.81
201658.53
2017511.92
2018720.3

MB 2018 enflasyon hedefini yüzde 7 olarak belirlemiş, daha sonra ocak sonunda rakamı 7.9’a, nisan sonunda 8.4’a, temmuz sonunda yüzde 13.4, ekim sonunda da 23.4’e revize etmişti.

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