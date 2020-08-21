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Merkez sıkılaştırmayı swap piyasasına da taşıdı: Faizi yükseltti

Merkez Bankası (MB) sıkılaştırma adımlarını döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasına da taşıdı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB dünkü Para Piyasası Kurulu toplantısının ardından bugün döviz karşılığı lira swap piyasasındaki işlemlerde faizi yüzde 9.75’e yükseltti. Dünkü seviye yüzde 8.25’ti.

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Reuters ajansına konuşan bankacılar, MB’nin bu adımını, sön dönemdeki ‘örtülü faiz artışı’ hamleleriyle yükselen faiz oranıyla uyumlaştırma olarak özetledi.

Son haftalarda dolarda yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesi üzerine MB pandemi dönemindeki gevşeme politikasını geride bırakarak sıkılaştırma adımlarına başlamıştı.

Bu aşamada, salgın döneminde piyasaya sağlanan tüm likidite geri çekilirken, ‘örtülü faiz artışı’ hamleleriyle fonlama maliyeti de dün itibariyle yüzde 9.44’e kadar yükselmişti.

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Bu veriler 200 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

MB henüz politika faizinde bir değişiklik yapmadı.

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