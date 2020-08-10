‘Merkez’ sıkılaştırmaya devam ediyor

Merkez Bankası (MB) cumadan sonra bugün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı ve sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB’nin haftalık repo fonlaması yapamamasından sonra piyasa yapıcı bankalara tanınan fonlama haklarının yarıya indirilmesine ilişkin kararı bugün devreye girecek. Böylece yüzde 7.34’e kadar gerileyen fonlama maliyeti, bugün cuma günkü yüzde 8.08 seviyesinden daha da yükseği görecek.

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MB’nin halihazırda politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde. Fakat banka piyasayı politika faizinin 150 puan altına kadar fonlama enstrümanlara sahip.

Covid-19 döneminde başlayan bu fonlamalarla MB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına, yani yüzde 7.34’e kadar gerilemişti. MB son adımlarıyla fonlama maliyetini yüzde 8.08’e yükseltti.

Piyasada gecelik faiz MB’nin koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75’te iken, ortalama fonlama maliyeti de bankacıların hesaplamalarına göre haftanın ilerleyen günlerinde yüzde 9’un da üzerine çıkacak.