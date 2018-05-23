‘Merkez’den 300 baz puan faiz artışı: Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol arama çalışmaları için en kapsamlı hazırlığın yapıldığını belirterek, “Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde ise Van’dan Siirt’e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık” dedi.