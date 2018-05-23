‘Merkez’den 300 baz puan faiz artışı: Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

Olağanüstü toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13.5’ten 16.5’e yükseltti.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır” denildi.
Gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9270 seviyesine kadar gelen dolar/TL, PPK’nın toplandığı haberiyle sert bir dönüş yaparak 4.58 seviyesinde işlem görmeye başladı.
PPK’dan şu açıklama yapıldı: “23 Mayıs 2018 Tarihli PPK Kararı: Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltilmiştir.
Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır.
Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.”