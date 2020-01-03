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Yaramazlara biraz batar!

Merkez, kar payı dağıtılması için olağanüstü toplanacak

Merkez Bankası (MB) geçen yılın kârından ve ihtiyat akçesinden avans dağıtılması kararını almak için 20 Ocak’ta olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek.

Fotoğraf: Reuters

MB ilk defa geçen sene alışılagelmişin dışında bir adımla ihtiyat akçesini Hazine’ye aktarmış, Hazine de böylece bütçe açığını azaltmıştı.

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MB’nin hissedarlara yolladığı olağanüstü genel kurul toplantısı davet mektubunda toplantının gündemi olarak, ‘2019 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına arzı’ yer aldı.

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