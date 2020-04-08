‘Merkez’, İşsizlik Fonu’na bir haftada 15 milyar liradan fazla kaynak sağladı

Merkez Bankası’nın (MB) açık piyasa işlemleri (APİ) portföy tutarında yaklaşık 15.6 milyar lira artış sağlandı. Bu artışta piyasa yapıcı bankalara tanınan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı Hazine tahvili alımları belirleyici oldu.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta pazartesi günü başlayan alımlar dün de yaklaşık 5.1 milyar lira tutarındaki alımla devam etti.

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MB’nin sitesinde yer alan verilere göre, APİ portföyündeki Hazine tahvilleri 7 Nisan’da 43.1 milyar liraya yükseldi.

Bu artışta geçici bir süre için, piyasa yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları Hazine tahvillerini MB’ye satma veya piyasa yapıcılığı sistemi kapsamında APİ çerçevesinde tanınan likidite imkanı olarak kullanma imkanı belirleyici oldu.

MB bu kapsamda yaklaşık olarak 15.6 milyar lira piyasa tutarında bir imkanı piyasa yapıcı bankalara sağladı.

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MB verilerine göre bankanın bir haftada daha önce bu miktarda bir alımı olmamıştı. MB’nin geçmiş bazı yılların tamamında bile geçen hafta hızında tahvil alınmamıştı.

MB, İşsizlik Sigortası Fonu’nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek ‘corona’ önlemleri kapsamında fonun elindeki tahvilleri alacağını daha önce açıklamıştı. Öte yandan bu alımların daha önce belirlenmiş limitlerin dışında değerlendireceğini de belirtmişti.

İşsizlik Fonu’nda şubat sonu itibariyle büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar lira bulunuyor. MB’nin alacağı tahvillere yönelik şuan belirlediği bir üst limit bulunmuyor.