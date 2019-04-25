‘Merkez’ ‘ilave sıkılaştırma’ ifadesini çıkarınca dolar 6 liraya dayandı

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizini serbest tutması ve ‘ilave sıkılaştırma’ ibaresini metinden çıkarması sonrası, öğleden önceki işlemlerde 5.90’ın üzerine çıkan dolar/TL, faiz kararının ardından rezerv endişelerinin de etkisiyle 5.96’nın da üzerine çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Çarşamba gününü iç piyasada 5.87 liradan kapatan dolar, açılış sonrası MB rezervlerindeki gerileme, seçime ilişkin belirsizlik ve ABD’yle S-400 geriliminin devam etmesiye güne yükselişle başlamıştı.

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Dün 5.8912 ile 15 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye çıkan dolar/TL, 14:43 itibariyle açılışa göre yüzde 1.27 yükselişle 5.9478’den işlem görüyor. Liranın yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 10’u bulmuş durumda.

Gelişmelerle avro da 6.64 liraya kadar yükseldi.

Diğer yandan, ekonomistlerin yılın kalanında faizde indirim beklentileri 250 baz puana geriledi. Yerel seçimlerin ardından 5 Nisan’da yapılan bir önceki ankette bu beklenti 325 baz puan seviyesindeydi.

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Piyasa faizlerde değişiklik beklemiyordu

Reuters’ın 19 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 16 kurum 25 Nisan’daki politika faizi için tahmin verirken, tamamı politika faizinin yüzde 24’te tutulmasını bekliyordu.

MB bugün yaptığı açıklamada net uluslararası rezervlerinin 19 Nisan itibarıyla 1.54 milyar dolar azalıp 26.9 milyar dolara gerilediğini belirtti. Rezervler bir önceki hafta 28.44 milyar dolardı.

İran petrolü muafiyetlerinin sonlanması da etkili

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini mayısta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı alması da piyasalarda endişe unsuru oldu. Zira aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı durdurmazsa yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz” demişti.

Bu gelişmeler petrol fiyatlarında da yükseliş neden olurken, Türkiye gibi petrol ihracatçısı ülkeleri de olumsuz etkiliyor.