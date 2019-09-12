‘Merkez’ faizi 325 baz puan indirdi: Beklenti 250 baz puandı

Merkez Bankası, politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16.5’e çekti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB’nin temmuzda yaptığı 425 puanlık faiz indiriminin ardından, enflasyonun eylül ve ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle bugünkü para politikası kurulu (PPK) toplantısında ekonomistlerin beklentileri 250 baz puan seviyesinde şekillenmişti. Swap (borç takası) piyasasında ise 300-350 baz puan indirim fiyatlanmıştı.

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PPK toplantısı öncesi hafta boyunca lirada değer kaybı gözlenmiş, haftaya 5.70’li seviyelerden başlayan dolar/TL, dün 5.79 seviyesinin üzerini test etmişti. Dolar/TL saat 14:00’de 5.67 seviyesinde işlem görüyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizin en kısa zamanda tek haneli rakama indirileceğini açıklamıştı.

PPK açıklamasında güncel tahminlerin yıl sonu itibariyle enflasyonun temmuz enflasyon raporunda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiği belirtilerek, “Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” dendi.