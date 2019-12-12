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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’ faizi 200 baz puan indirdi

Merkez Bankası’nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB ekimde politika faizini beklentinin üzerinde 250 baz puan indirimle yüzde 14’e çekmesiyle son üç toplantıda 1000 puan indirime ulaşmıştı. Enflasyonun beklentilerden iyi gelmesi MB’nin bugünkü toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerini artırmıştı.

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Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankette ağırlıklı olarak 100-150 baz puanlık faiz indirimi öngörüsü öne çıkmıştı.

MB ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmazken, sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de veriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak MB’den daha fazla indirim çağrısını sık sık tekrarlıyor.

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