Merkez ‘fahiş’ enflasyonunun ardından faiz artırım sinyali verdi

Merkez Bankası, tüketicide yıllık yüzde 17.90, üreticide 32.13’lük enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, “Merkez bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” dedi.
Faiz artırımı sinyali olarak yorumlanın açıklamanın ardından döviz kurları hızla gerilediyse de ardından yeniden yükselişe geçti.
Açıklama şöyle: “Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı para politikası kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. “
Merkez Bankası Para Kurulu’nun faiz gündemiyle yapacağı rutin Para Kurulu toplantısı 13 Eylül’de.