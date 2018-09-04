‘Merkez’ enflasyonun daha da artacağını kabullendi: ‘Çekirdek yükseldi’ raporu

Merkez Bankası, ağustos ayında kendisini iyice hissettiren yüksek enflasyon ortamının devam etme eğiliminde olduğu tespitinde bulundu.

Tüketici fiyatlarında yıllık yüzde 17.90, üretici fiyatlarında yüzde 32.13 olarak açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından fiyat istikrarı için faiz artırımına gideceği yönünde sinyal veren bir açıklama yapan Merkez Bankası, ‘Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunu da yayınladı.

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Gıda fiyat artışı ‘bir miktar’

‘Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselmekle birlikte’ enflasyondaki artışın ana sürükleyicilerinin temel mal ve enerji fiyatları olduğunun altı çizildi.

Enflasyonu etkileyen ‘çekirdek gösterge’ yükseldi

Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin eylül ayında da devam etmesinin beklendiği vurgulanan raporda “Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir” dendi.

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Açıklamada geçen ‘çekirdek gösterge’ terimi, halka gelecek dönemde yansıyacak enflasyonun tahmin edilmesini sağlayan temel mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimlerini anlatmak için kullanılıyor. Merkez Bankası’nın ‘çekirdek gösterge yükselmesi’ tabiri, önümüzdeki dönem devam edecek yüksek enflasyon tahmini anlamına geliyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, temmuz ayında 2018 yılına ilişkin enflasyon tahminini dördüncü kez düzeltip yüzde 13.4’e yükseltmişti.