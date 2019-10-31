‘Merkez’ enflasyon tahminini yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekti

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekildiğini duyurdu.
2019 yılı dördüncü enflasyon raporunu açıklayan Uysal, yıllık enflasyondaki düşüşüşün ana alt gruplara yayıldığını kaydederken, aşağı yönlü sürükleyicinin temel mal ve gıda grupları olduğunu ifade etti.
Tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ‘ters baz etkisiyle’ bir miktar yükseleceğini öngördüklerini belirten Uysal, gıda fiyatları tahmininin 2019 için yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildiğini, 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 8.2, gıda fiyatları tahminini de yüzde 11’de sabit tuttuklarını aktardı.
Sekiz yıldır tutturamıyor
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri sekiz yıldır tutmuyor.
2006 yılından 2019’a kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:
|Yıl
|Hedef
|Gerçekleşme
|2006
|5
|9.65
|2007
|4
|8.39
|2008
|4
|10.06
|2009
|7.5
|6.53
|2010
|6.5
|6.40
|2011
|5.5
|10.45
|2012
|5
|6.16
|2013
|5
|7.40
|2014
|5
|8.17
|2015
|5
|8.81
|2016
|5
|8.53
|2017
|5
|11.92
|2018
|7
|20.3
MB 2018 enflasyon hedefini yüzde 7 olarak belirlemiş, daha sonra ocak sonunda rakamı 7.9’a, nisan sonunda 8.4’a, temmuz sonunda yüzde 13.4, ekim sonunda da 23.4’e revize etmişti.