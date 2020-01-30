‘Merkez’ enflasyon tahminini teyit etti: 2020 yıl sonunda yüzde 8.2

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yılın ilk Enflasyon Raporu’nun sunumunda konuşan Uysal, “Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir” dedi ve ekledi:

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“Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında (orta noktası yüzde 8.2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3.0 ile yüzde 7.8 aralığında (orta noktası yüzde 5.4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.”

Uysal, konuşmasında 2020 yılına ilişkin temel varsayımları da şöyle açıkladı:

“Uluslararası ham petrol fiyatlarına ilişkin gerçekleşmeler, ekim Enflasyon Raporu varsayımlarının üzerinde kalırken, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları öngörülerle uyumlu seyretmiştir.

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“Petrol üretimine ilişkin güçlü öngörülerin yanı sıra yakın dönemde Çin’de baş gösteren salgın hastalık petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilese de jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki oynaklığı artırmakta ve yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.

MB başkanı, 2020 yılı için Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 11 olan gıda enflasyon varsayımının da korunduğunu kaydetti.

Sekiz yıldır tutturamıyor

Öte yandanMerkez Bankası’nın enflasyon tahminleri ise sekiz yıldır tutmuyor.

2006 yılından 2019’a kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:

Yıl Hedef Gerçekleşme 2006 5 9.65 2007 4 8.39 2008 4 10.06 2009 7.5 6.53 2010 6.5 6.40 2011 5.5 10.45 2012 5 6.16 2013 5 7.40 2014 5 8.17 2015 5 8.81 2016 5 8.53 2017 5 11.92 2018 7 20.3 2019 12.18 11.84

MB 2018 enflasyon hedefini yüzde 7 olarak belirlemiş, daha sonra ocak sonunda rakamı 7.9’a, nisan sonunda 8.4’a, temmuz sonunda yüzde 13.4, ekim sonunda da 23.4’e revize etmişti.