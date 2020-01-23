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Yaramazlara biraz batar!

Merkez: Enerjide enflasyon ocakta da belirgin şekilde artacak

Merkez Bankası (MB), enerji grubunda yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak ocak ayında da belirgin şekilde artmasını beklediğini açıkladı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB’nin 16 Ocak’ta düzenlediği ve politika faizini 75 baz puan düşürdüğü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetler yayınlandı.

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Buna göre, sebze fiyatlarında görülen belirgin artışlara rağmen, işlenmemiş gıda enflasyonu ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal veriyor.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdüğü belirtilirken, önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon (fiyatların artışında azalma) süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörüldü.

Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu, MB fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

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Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve enflasyon için bütün araçlarını kullanacak

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