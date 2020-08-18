Merkez borç limitini yarıya düşürdü; bankacılar ‘geç likidite’ mesajı aldı

Merkez Bankası (MB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren yarıya düşürdüğünü açıkladı. Bankacılar bu hamleyle, piyasaya geç likidite penceresi (GLP) fonlamasına yönelme konusunda mesaj verildiğini söyledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Dolarda yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesi üzerine MB sıkılaştırma adımlarına başlamıştı.

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Son adımlarla fonlama maliyeti cuma günü itibariyle yüzde 9.06’ya yükseltilmişti. Gecelik faizler ise yüzde 9.75’te oluşmaya başlamıştı.

Buna rağmen dolar/TL kurunda dinmeyen yukarı yönlü baskı sonrası, MB’nin yüzde 11.25 seviyesindeki GLP’yi kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuştu.

MB söz konusu hamlenin ‘likidite yönetimi kapsamında’ yapıldığını ifade etti.

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Hamle sonrası Reuters’a bilgi veren bir bankacı, “Likidite homojen dağılmadığı için zamanı net olmasa da MB’nin bugünkü adımından bankaları GLP fonlamasına yönlendireceğini anlıyoruz” dedi.

Bir başka bankacı ise “Atılan bu adım ile piyasaya GLP’ye gitme konusunda bir mesaj verilmiş oluyor” dedi.