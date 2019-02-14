Merkez başkanının ‘likidite adımları’ söylemi sonrası dolar 5.32’yi test etti

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın ‘likidite adımları atılabileceği’ söylemi sonrası dolar/lira 30 Ocak’tan beri en yüksek seviyeye gördü.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya

Çetinkaya, dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceğini, bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmadığını söyledi.

Reklam

MB başkanı AA’ya verdiği söyleşide finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin para politikası etkinliği açısından çok önemli olduğunu, mevcut şartlarda MB’nin güçlü fiyat istikrarı odağının öngörülebilirliğini artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendirdiklerini söyledi.

Finansal aracılığın etkin işlemesini, gerek parasal aktarım mekanizması gerekse kaynakların dengeli ve verimli dağılımı açısından önemsediklerini belirten Çetinkaya, şöyle konuştu:

Reklam

“Bu çerçevede, Merkez Bankası ihtiyaç duyulduğunda likidite ve zorunlu karşılık araçlarını kullanmakta. Bu anlamda, geçen yıl attığımız çeşitli adımların piyasa oynaklıklarının azaltılması ve aktarımın güçlendirilmesi hedefleri bakımından etkili olduğunu düşünüyoruz.

Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor. Likidite araçlarına dönük uygulamaları finansal aktarım çerçevesinde değerlendirmek daha doğru olur. Para politikasına dair duruşumuz net, enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir iyileşme gözlenene kadar sıkı duruşu koruyacağız.”

5.3190

Güne 5.28 civarında başlayan dolar/TL Çetinkaya’nın açıklamaları öncesi 5.2755 civarında işlem görüyordu. Açıklama sonrası 30 Ocak’tan bu yana en yüksek olan 5.3190 seviyesi test edildi.

İşlemciler MB’nin sıkı duruş söylemlerine karşın likidite politikalarında olası değişikliklerin bundan sonra yakından takip edileceğini belirtti.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası müdürü şunları söyledi: “MB’nin vermek istediği mesajın başlığı sıkı duruş devam edecek ancak satır arasına baktığımızda likidite politikasına ilişkin bazı adımlar atılabileceğini görüyoruz. Açıklamalar Güney Afrika para biriminde yaşanan hareketlilikle benzer saatlerde geldi dolayısıyla etkinin ne kadarı MB ne kadarı diğer etkiler kaynaklı ayırt etmek zor.”

Döviz müdürü şöyle devam etti: “Son dönemde dolar endeksindeki yükselişe TL neredeyse hiç tepki vermemişti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmıştık. Şimdi ise rand kaynaklı satış baskısı güçleniyor. 5.30’un üzerinde kalıcı kapanışlar yeni satış baskısını tetikleyebilir. Bunun haricinde finansal istikrarı bozmadan atılabilecek genişlemeci likidite önlemleri acaba ne olacak bunu takip edeceğiz.”