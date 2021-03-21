MB’nin yeni başkanından ilk açıklama: Temel hedef enflasyonda kalıcı düşüş

Merkez Bankası’nın (MB) son 20 aydaki dördüncü başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasını yaptı.

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7 Kasım 2020’de başkanlık görevine atanan Naci Ağbal, dün cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmış yerine AKP’de 26’ncı dönem Bayburt milletvekilliği yapmış Kavcıoğlu getirilmişti.

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Kavcıoğlu yazılı açıklamasında MB’nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.”