Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan yeni hamle: 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına açıldı

 

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında rekor seviyede değer kazanmasının ardından Merkez Bankası’ndan (MB) bir hamle geldi.

Fotoğraf: Reuters

MB, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü bildirdi.

Reklam

Açıklamada, “Söz konusu değişiklikle (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” dedi.

Dolar bugünün ilk dakikalarında önce 5.12’ye, öğle saatlerinde ise 5,17’ye yükselmişti. Akşam saatlerinde ise dolar/TL 5.18’i gördü.

Dolar yeni haftaya da rekorla girdi


SON HABERLER

Muhalefetteki dağınıklığın nedenleri ve çıkış önerisi

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] / @acikcenk  Muhalefet partilerinde belirgin bir dağınıklık hatta bozgun havası var. Bu dağınıklığın tek nedeni muhalefet patilerinde yaşanan parti içi iktidar mücadeleleri değil. Esas sorun, devletin parti devletine dönüşmüş olması. Referandumda kabul edilen yeni anayasayla Türkiye’de sadece rejim değişmedi, devlet artık parti devletine de dönüştü. Yani eskiden devletin kurumları vardı. Yasama, yürütme, yargı ve […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...